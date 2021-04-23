Su kuyusuna düşen kuzu kurtarıldı

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Niğde’de 15 metrelik su kuyusuna düşen kuzu, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çiftlik ilçesi Bozköy beldesinde kuzusu su kuyusuna düşen vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Niğde AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla 15 metrelik su kuyusuna inerek kuzuyu kurtardı.

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