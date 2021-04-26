Ölmek üzere olan kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı

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Niğde’de 9 metre derinliğinde kuyuya düşen kuzu ekipler tarafından kurtarıldı.

Uluağaç köyünde Uğur Gülpınar’a ait kuzu, 9 metre derinliğinde kuyuya düştü. Kuzuyu kendi imkanlarıyla çıkaramayan Gülpınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuzuyu düştüğü kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.

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