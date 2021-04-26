Niğde'de sağanak ve dolu



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki bazı sokaklarda da kanalizasyonlar taşarken bir yandan etkili olan dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü. İşlerine gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanağın ardından başlayan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanlara park etti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-04-26 17:49:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.