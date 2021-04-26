Niğde'de sağanak ve dolu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezindeki bazı sokaklarda da kanalizasyonlar taşarken bir yandan etkili olan dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü. İşlerine gitmek için yola çıkan ve yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanağın ardından başlayan doludan araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanlara park etti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-04-26 17:49:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.