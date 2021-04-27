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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sloganı yarışmacıları altınla ödüllendirildi

İHA

Pandemi sloganı yarışmacıları altınla ödüllendirildi

Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "Gençler pandemi döneminde yeni sloganını arıyor" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
"Maske ile dostsun, vaka listesinde yoksun" sloganıyla İstanbul’dan katılan Emirhan Aydın birinci, "Covid illet, tedbirle yönet" sloganıyla Gaziantep’ten katılan Beyza Atalar ikinci, "Sağlığın için maskeyi, geleceğin için eğitimi yok sayma" sloganıyla Gülcan Azar üçüncü ve "Temizlikten güce, mesafeden güvene, maskeden sağlığa tamam mı?" sloganıyla Erkan Önemli" dördüncü oldu. Ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, makamında düzenlenen törenle takdim etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, yarışmaya 479 öğrencinin katıldığını söyledi. Yaşar, "Bu katılım sonucunda ilimizde oluşturduğumuz komisyon tarafından sloganlar değerlendirilmiş, birinciye cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncü ve dördüncüye ise çeyrek altın layık görüldü. Yarışmada dereceye giren İstanbul'dan ve Gaziantep'ten gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ailelerini kutluyorum. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da dereceye girerler diye umut ediyorum" diye konuştu.
Yarışmanın birincisi Emirhan Aydın da edebiyat hocasının yönlendirmesiyle yarışmaya katıldığını ve birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Yarışmanın ikincisi Beyza Atalar ise sloganın az ve öz olmasına dikkat ettiğini işaret ederek, sloganının etkili olmasını ve bir an önce bu salgının son bulmasını istedi.

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