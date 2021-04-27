Oyun oynarken boynuna ip dolanan Neslihan, öldü

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de 9 yaşındaki Neslihan Sağlam, oyun oynarken ağaca bağlanan ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Yeşilgölcük Beldesi'nde bahçede oyun oynayan kızları Neslihan Sağlam´ın yerde hareketsiz yattığını gören ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neslihan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin olayın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yaptığı incelemede, çocuğun ağaca bağlanan iple oynadığı, ipin boynuna dolanması sonucu öldüğü üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-04-27 17:41:44



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