Seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, öğlen saatlerinde NiğdeUlukışla karayolu Kolsuz köyü rampasında meydana geldi. Eray Mercan yönetimindeki 51 KG 782 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alıp, yanmaya başladı. Yoldan geçen beton mikseri sürücüsü, yangına mikserde bulunan su ile müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-04-28 20:41:24
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