Uçurumda mahsur kalan koyunu ve sahibini ekipler kurtardı

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Niğde'de uçuruma düşen koyunu kurtarmak isterken koyunla birlikte uçurumda mahsur kalan Fatih Çelikbaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde Merkez Kayardı Bağları Lemsürü Deresi'nde Fatih Çelikbaş, uçuruma düşen koyunu kurtarmak isterken uçurumda mahsur kaldı. Çelikbaş'ın telefonla yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çelikbaş ve koyunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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