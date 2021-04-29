Koyunuyla birlikte mahsur kalan çoban, kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, kayalıklara düşen koyununu kurtarmaya çalışırken mahsur kalan çoban Fatih Çelikbaş, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayardı Yolu Lemsürü Deresi´nde meydana geldi. Çobanlık yapan Fatih Çelikbaş´ın otlattığı koyunlarından biri, kayalıklardan düştü. Çelikbaş, koyununu kurtarmak için aşağı indi. Ancak Fatih Çelikbaş, tekrar yukarı çıkmayı başaramadı.
Fatih Çelikbaş, cep telefonuyla AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla Çelikbaş ve koyununu kurtardı. Çelikbaş, ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-04-29 12:45:32
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