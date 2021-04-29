Otizmli Mert'in zabıta olma hayali gerçek oldu

Niğde Belediyesi zabıta ekiplerini her gördüğünde kendilerine el sallayan otizmli Mert Mustafa Şahiner, Niğde Belediyesi Zabıtasının yaptığı sürprizle hayaline kavuştu.

Niğde Efendibey Mahallesi'nde ikamet eden otizmli Mustafa Mert Şahiner, hayalini kurduğu zabıta kıyafetini giyerek zabıta ekibiyle birlikte denetimlere katıldı. Öğle saatlerinde Mert'in yaşadığı yere giden zabıta ekipleri denetimlerine kendisini de dahil ettiklerini belirterek zabıta yeleği ve şapkasını giydirdikleri Mert'i zabıta aracına bindirdi. Efendibey Mahallesi'nde yapılan denetimlere katılan genç, telsizle vatandaşlara korona virüs kapsamında uyarılarda bulundu.

Mustafa Mert Şahiner, "Zabıta olmak istiyordum, zabıta amcalar geldi çok mutlu oldum. Şimdi zabıta oldum. Niğde Belediyesine selam, herkes maskesini taksın" dedi.

Zabıta Komiseri Tekin Işık ise "Mert daha önceki görevlerimizde bize hep el sallıyordu. Üniformaya, araca, mesleğimize karşı bir ilgisi olduğunu hep. Mert’le sohbetimizde de hep zabıta mesleğinin nasıl olduğunu söylüyordu ve zabıta olmak istediğini söylemişti bize. Aslında biz bu sürprizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapacaktık ama o gün sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bu sürprizi bugün ayarlayabildik Mert’i mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Mert’in bu hayalini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

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