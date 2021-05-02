Niğde’de limon yüklü tır devrildi: 1 ölü

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Niğde’de limon yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza AdanaAksaray karayolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Ersin A. yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü tır seyir halindeyken devrildi. Kazada sürücü tır içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve Niğde AFAD ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkarttığı Ersin A.’nın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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