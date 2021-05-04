Kedi, tokmakla vurduğu kapının açılmasını bekledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Bor ilçesinde bir binada, daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedinin tokmağı kapıya vurarak, açılmasını beklediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

İlçedeki bir binada daire önündeki ayakkabılığa çıkan kedi, kapalı olan kapının üzerindeki tokmağa ulaştı. Tokmakla vurduğu kapı açılmayan kedi, bu işlemi birkaç kez tekrarladı. Kedinin bu anlarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2021-05-04 15:49:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.