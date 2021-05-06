Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Alişan Aytaş (21), plastik kırma makinesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik dönüşüm tesisinde çalışan Alişan Aytaş, henüz belirlenemeyen nedenle plastik kırma makinesine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aytaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alişan Aytaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-05-06 13:58:56
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