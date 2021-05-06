Fabrikada kırma makinesine düşen Alişan öldü

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Alişan Aytaş (21), plastik kırma makinesine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik dönüşüm tesisinde çalışan Alişan Aytaş, henüz belirlenemeyen nedenle plastik kırma makinesine düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Aytaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alişan Aytaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-05-06 13:58:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.