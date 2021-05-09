Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S.D, H.Ö, H.Ü, M.T çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.Y. ve Y.E.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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