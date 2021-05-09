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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de annesini öldüren genç tutuklandı

İHA

Niğde’de annesini öldüren genç tutuklandı

Niğde’de tartıştığı annesini tüfekle öldüren 17 yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde’de annesi Emel D.'yi ruhsatsız tüfekle öldüren 17 yaşındaki A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Baba S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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