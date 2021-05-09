Niğde’de annesini öldüren genç tutuklandı

Niğde’de tartıştığı annesini tüfekle öldüren 17 yaşındaki genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde’de annesi Emel D.'yi ruhsatsız tüfekle öldüren 17 yaşındaki A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Baba S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.