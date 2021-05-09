Anneler Günü'nde annesini öldürdü (3)

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TUTUKLANDI

Niğde´de, annesi Emel Demirtaş'ı ruhsatsız tüfekle öldürülen 17 yaşındaki A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-05-09 23:14:17



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