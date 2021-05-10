Niğde'de konvoylu İsrail protestosu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sivillere saldırısını protesto etmek için konvoy düzenledi.
İsrail'in saldırısını protesto edip, Filistin halkına destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları, Niğde Adliye Sarayı önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan kalabalık adına basın açıklamasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, "Bugün ilk kıblemiz olan Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bize düşen tarih boyunca vahiy, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın İslam şehri olması için her türlü desteği vermektir" dedi. Konuşmaların ardından toplanan kalabalık, araçlarıyla şehir turu attı. Konvoya katılanlar, sürekli tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-05-10 23:36:00
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