Niğde'de konvoylu İsrail protestosu



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sivillere saldırısını protesto etmek için konvoy düzenledi.

İsrail'in saldırısını protesto edip, Filistin halkına destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları, Niğde Adliye Sarayı önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan kalabalık adına basın açıklamasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, "Bugün ilk kıblemiz olan Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bize düşen tarih boyunca vahiy, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın İslam şehri olması için her türlü desteği vermektir" dedi. Konuşmaların ardından toplanan kalabalık, araçlarıyla şehir turu attı. Konvoya katılanlar, sürekli tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-05-10 23:36:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.