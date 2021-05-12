Niğde'de belediyeden mezarlıkları ziyaret edemeyenlere canlı yayın hizmeti

Niğde Belediyesi, kısıtlamadan dolayı mezarlık ziyareti yapamayanlar için Derbent Mezarlığı ve Niğde Şehitliği'nde Kur'anı Kerim okutarak, canlı olarak yayınladı.

Niğde'de evi mezarlığa yakın olan vatandaşlar, mezarlığı ziyaret ederek dua okudu, kabirleri temizledi. Niğde Belediyesi, evi mezarlığa uzak olan vatandaşlar için ise Derbent Mezarlığı ve Niğde Şehitliği'nde Kur'anı Kerim okutarak, sosyal medyadan canlı yayınladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, salgın nedeniyle mezarlık ziyaretinin yapılamadığını söyledi. Belediye olarak uzakta olup da kabir ziyareti yapamayanlar için aracı olmak istediklerini belirten Özdemir, "Hocalarımız dualarını okudu, biz de sosyal medya aracılığıyla Derbent Mezarlığımızı hemşehrilerimizin evine kadar getirmiş olduk. Pandemi sürecinde yaşadığımız son bayram olur. Bayramlarda kucaklaşmayı, büyüklerimizin ellerinden öpmeyi, çocuklarımıza sarılmayı özledik. Maalesef birçok Müslüman kardeşimiz şu an acı çekiyor. Bombalar altında bayramı kutlayacaklar. Bu mübarek günlerde başta Gazze'de kardeşlerimizin acıları ve İsrail terörü son bulur. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

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