Niğde´de kısıtlamada mezarlık ziyareti

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada Ramazan Bayramı arifesinde bazı kişiler yakınlarının mezarına gitti.

Türkiye'de vaka oranlarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla Ramazan Bayramı'nın da dahil olduğu 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanması kararı alındı. Niğde'de Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Niğde Belediyesi Derbent Mezarlığı´nda evi yakınlarının kabristanına yakın olanlar, mezarlığa ziyarette bulundu. Yakınlarının mezarında temizlik yapan vatandaşlar, dualar okudu. Öte yandan Niğde Belediyesi tarafından Derbent Mezarlığı ve Niğde Şehitliği'nde, Kur'an-ı Kerim okutuldu ve dua edildi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-05-12 16:27:21



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