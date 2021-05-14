İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Niğde'de gıyabi cenaze namazı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de, cuma namazı sonrası İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Dışarı Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına yaklaşık 100 kişi katıldı. Namazın ardından Filistinliler için dua edildi. Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Temsilcisi Recep Nilüfer, Mescid-i Aksa'yı kanlarıyla, canlarıyla savunan çok sayıda kişinin şehit olduğunu kaydetti. Nilüfer, "Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir" dedi.

Nilüfer, İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, "Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-05-14 16:21:22



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