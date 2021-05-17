Niğde’de 549 kişiye 494 bin TL para cezası yazıldı

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Niğde'de, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdü. Ekipler, 29 Nisan17 Mayıs tarihlerinde il genelinde Covid19 tedbirlerini ihlal eden 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza kesti.

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