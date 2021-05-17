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Kısıtlama sona erdi, cadde, sokak ve iş yerleri hareketlendi

İHA

Kısıtlama sona erdi, cadde, sokak ve iş yerleri hareketlendi

Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi bugün sona erdi. Bugünden itibaren 1 Haziran'a kadar ülke genelinde ve Niğde'de kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak. Tam kapanma sonrası ve haftanın ilk iş günü nedeniyle caddeler, bankalar ve iş yerlerinde insan yoğunluğu oluştu.
17 gün boyunca evde kalan Niğdeliler tam kapanma sonrası çarşıya akın etti. 17 günlük kapanmada berberlerin de kapalı olması nedeniyle berberlerin yoğun olduğunu ifade eden Berber Ahmet, "19 gün kapanmadan dolayı vatandaşlardan yoğun bir talep var. Bu yoğunluktan dolayı randevu ile çalışıyoruz. Tabii olan bizim gibi küçük esnaflara oluyor. Son 1 buçuk yıldır yıprandık. İnşallah en kısa zamanda düzelecek, yoğunluk oluşturmadan randevu sistemiyle çalışmaya çalışacağız" dedi.

Oto yıkamacılar yoğunluk yaşıyor
Tüm sektörlerde kapanma yoğunluğu yaşarken oto tamircileri ve yıkamacıları da yoğunluk yaşıyor. Uzun sürenin ardından arabaların kirlendiğini söyleyen Yıkamacılar, kapanma sonrası sıra ile araba yıkama hizmeti sunuyorlar.

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