Niğde´de, tam kapanmada 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 'tam kapanma' sürecinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tam kapanma sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdü. Ekipler, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza kesti.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-05-17 14:49:35
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