Üreten kadınlar iş başında

Niğde’nin Bor ilçesinde kadınların ürettiği yöresel ürünler ve dokunan halılar kooperatifin kendi adını taşıyan markayla satışa sunuluyor.

İlçede yaşayan kadınların girişimi ve Bor Belediyesinin desteğiyle 3 ay önce kurulan Bor Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kooperatif merkezine gelen kadınlar, burada tek katlı ve iki ayrı bölümden oluşan alanda bir kısımda gıda ürünleri üretiyor, bir kısımda ise halı dokuyor. Kooperatif bünyesinde üretilen erişte, mantı, tarhana, sirke, reçel gibi ürünler, doğal beslenmek isteyen vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Kadın istihdamının öncelikli hedef olduğu kooperatifte, tarımsal ürünlere katma değer katılması ve unutulmaya yüz tutmuş halıcılığın gün yüzüne çıkartılması da hedefleniyor.



15 kadın istihdam ediliyor

Kadınların elinden çıkan yöresel gıda ürünleri ile dokunan halıların yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve yöre kadınlarına yeni gelir kaynağı oluşturulması için kooperatif kurduklarını söyleyen Bor Kadın Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hatun Keçeci, şimdilik 15 kadının istihdam edildiğini bu sayının daha da artacağını söyledi. Keçeci, "Bizim bu projedeki amacımız tamamen kadınlarımıza bir iş olanağı sağlayabilmekti aynı zamanda yöremizdeki ürünleri diğer insanlara tanıtabilmekti. 3 ay oldu projemizi hayata geçireli ama gerçekten çok büyük güzel tepkiler alıyoruz insanlardan. Burada gördüğünüz gibi tamamen bayanlara psikolojik, maddi, manevi bir imkan sağlamaya çalıştık. Bu hususta biz Belediye Başkanımız Serkan Baran’ın çok büyük desteğini gördük. En büyük hedefimiz tamamen kadınlarımızın çalışacağı bir fabrika kurabilmek bayanların rahatça çocuğum hasta yada getirecek yerim yok demeden çocuklarıyla bile birlikte gelebilecekleri bir iş imkanı sağlayabilmek onlara. Tabi ki bir marka üzerinde markalaşıp yöremizdeki bir ürün üzerinde katma değer katarak hem yurt içi hem de yurt dışı piyasasına sunabilmek’’ dedi.

Kooperatifin halı atölyesinde dokuma yapan Fatma Keskin ise evlerine katkı sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.