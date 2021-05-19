Niğde’de 19.19’da İstiklal Marşı okundu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıldönümünde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.
Niğde’de Emlak Konutlarında saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Site içerisinde çocuklar aşağıda, aileler ise pencere ve balkonlardan Milli Marşını okudu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.