Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi Bu miğfer asker yaralandığında merkeze bildirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi Bu miğfer asker yaralandığında merkeze bildirecek

İHA

Lise öğrencisi Askerler için Akıllı Miğfer geliştirdi Bu miğfer asker yaralandığında merkeze bildirecek

Niğde'de Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 9. sınıf öğrencisi Akif Emre Özyıldız, operasyonlara katılan askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içerikli akıllı miğfer geliştirdi.
Özyıldız'ın 'RooboKask' ismini verdiği projesi, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda 'Teknolojik Tasarım Kategorisinde birinci oldu. 6 aylık ARGE çalışması sonucunda prototipi yapılan miğferde bulunan termal kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde, sisteme tanımlanmış suçluların da tespiti yapılabiliyor. Proje hakkında bilgiler veren Akif Emre Özyıldız, RoboKask'ı askerlerin sahadaki üstünlüğünü artırmak ve olumsuzluklar yaşanması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiğini anlattı.
Özyıldız, "Kaskımdaki çeşitli sensörler aracılığıyla kaskı kullanan askerin vurulması gibi vücudunda gerçekleşen bütün fizyolojik değişiklikleri tespit ediyorum bu sayede ana merkeze anlık olarak bilgi gidiyor ve böylece erken müdahale imkanı sağlanıyor. Aynı şekilde kaskımda yer alan çeşitli kameralar aracılığıyla kaskımı kullanan operatörün duvar arkası ve benzeri engellerin arkasındaki hedeflerin konum bilgisi gösteriliyor hem ekranıma hem de ana üssüme böylece erken müdahale imkanı sağlanmış oluyor. Kaskın ön tarafında yer alan kameram sayesinde anlık, canlı veri akışı ana üssüme sağlanabilmekte. Kaskımda yer alan gaz sensörü ve benzeri sensörlerim sayesinde anlık olarak ortamın havası sürekli olarak ölçülmekte ve böylece herhangi bir patlayıcı ve yanıcı gazın tespit edilmesi durumunda anlık olarak ana üsse bilgi verilmektedir. İvme sensörü sayesinde askerimizin düşmesi, yuvarlanması kaybolması gibi durumlar da anlık olarak merkeze bildirilmektedir. Kaskımın içinde yer alan GPS modülüm sayesinde ise kaskı kullanan operatörün anlık olarak konum bilgisi alınabilmektedir" dedi.
Proje Danışmanı, Bilsem Biyoloji Öğretmeni Murat Sakarya ise; "Öğrencimizin yapmış olduğu bu çalışma yarım asırdır sürdürülen TÜBİTAK’ın 52. Kayseri Bölge Yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Bu bölgede 7 ilimiz yarışmakta ve birçok proje içinde 1. olması önemli bir sonuç. Finalde yarışacak Türkiye geneli açısından da bir derece olmasını bekliyoruz. Çalışmanın patent açısından da müracaatı yapıldı. Ülkemiz adına da önemli bir kazanım olacak. Tabi ki bu katma değer olarak ülkemize döndüğünde savunma sanayinde özellikle terörle mücadele eden bir ülke olarak öncelikle askerimizin güvenliğini sağlayacak ve aynı zamanda katma değer olarak pazarlama açısından da kazanım sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun yıkımına başladı
YEREL HABERLER Niğde 5 Şubat Şehir Stadyumunun yıkımına başladı
Niğde’de 19.19’da İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Niğde’de 19.19’da İstiklal Marşı okundu
Niğde’de 19 Mayıs töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Niğde’de 19 Mayıs töreni düzenlendi