Tarım Kredi Kooparatifi Niğde’de market açtı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ‘Tarım Kredi Kooparatif Market’in 275’inci şubesini Niğde'de açtı.

Şahinali Mahallesinde hizmete giren marketin açılışında konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, çiftçi kuruluşu olan tarım Kredi'nin mağazasının Niğde'de açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu mağaza sayesinde çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabileceğini ifade eden Şimşek, "Bu mağaza ilimiz ekonomisine, istihdamına büyük katkılar sağlayacak. Bu tür mağazalar, piyasa için bir denge unsuru olacak ve rekabeti getirerek tüketicimize daha kaliteli ve daha fiyat yönünden uygun ürünlerin tüketiciyle buluşmasını sağlayacak” dedi.

TarımKrediGenel Müdürü Yardımcısı Davut Arpa ise TarımKredi'nin bir yandan üreticinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşıladığını diğer taraftan da muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren şirketlermarifetiyleülke ekonomisine katma değer üretmeye devam ettiğini belirtti.

Tarım Kredi'nin pazarlama ve marketçilik şirketi özelinde öncelikle en çok ihtiyaç duyulan köprülerden birini inşa ettiğini vurgulayan Arpa, şunları söyledi: "Bu tarla ve sofra arasındaki köprü. Bir yandan bu köprüyü inşa ederken öbür yandan üreticinin ürettiği ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz güvenilir gıdayı tüketicimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Özellikle dönemsel olarak gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan tüketicimizi korumaya gayret ediyoruz. İlk mağazamızı 2017 yılında açtık. Bugün itibarıyla Niğde'de açtığımız mağazayla 34 ilde 275'inci mağazamızı açmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıl sonuna kadar rakamımızı500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda o rakama uzak değiliz."

Konuşmalardan sonra protokol kurdele keserek mağazayı açtı ve içini gezdi.

Törene Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti İlBaşkanı Ömer Kılıç, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yetkilileri, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Metehan Aydın, şirket yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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