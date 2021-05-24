Niğde’de DEAŞ operasyonu 1 gözaltı

Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’da faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.