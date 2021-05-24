Niğde´de DEAŞ şüphelisi Suriyeli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Mervan El Halit, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mervan El Halit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu Mervan El Halit'in yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mervan El Halit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-05-24 18:28:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.