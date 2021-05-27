Niğde’deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Niğde’de merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'ı adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

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