Niğde´de üretilen lahananın yüzde 80´i dış pazara



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)TÜRKİYE'de beyaz lahana üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de lahana ekimleri başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kentte üretilen lahanaların yüzde 70-80'inin dış pazara gönderildiğini kaydetti.

Kentte lahana üretiminin merkezi konumunda bulunan Kaynarca köyünde lahana ekimleri başladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, ekim yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Niğde'nin lahana üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydeden Baş, ardından Samsun ve Bursa'nın yer aldığını kaydetti. Kentte 24 köyde lahana üretildiğini aktaran Baş, "İlimiz genelinde 900´e yakın üreticimiz lahana üretimi yapıyor ve ilimizde yaklaşık 20 bin dekar alanda lahana üretimi yapılıyor. Bu yıl 20 bin dekar alanda ekimi yapılan lahanada 150 bin tona yakın bir rekoltemiz oluyor. Ürettiğimiz ürünlerimizin yüzde 70 ile 80´ini dış pazarda değerlendirilirken geri kalan kısmı ise iç pazarda değerlendiriliyor. Amacımız lahananın depolanmasıyla ilgili alt yapı eksikliğimizi gidermek için çalışmalarımız var. Bu yıl farklı ürünlere geçiş olsa da rekoltemizde düşüş yaşanacağını sanmıyorum" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2021-05-27 16:19:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.