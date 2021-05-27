Niğde'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskın yapılan adreslerde K.A., F.S., U.Ö., H.A. ve F.S. gözaltına alınırken, aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-05-27 19:09:54
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