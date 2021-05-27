Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden biri tutuklandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda K.A., F.S., U.Ö., H.A. ve F.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hap ele geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.S. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.