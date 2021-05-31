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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başladı

İHA

Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başladı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Niğde'de Açık ve Kapalı cezaevi kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı. Yapılan Törene, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, kurum müdürleri ve adliye personeli katıldı.
Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin sayısının artırılması ve mevcut kütüphanelerin daha da zenginleştirilmesi adına kitap bağışı kampanyası başlatıldığını ifade etti.
Kitap ve kütüphane konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Şimşek, şunları söyledi: "Özellikle ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneleri zenginleştirmeyi hedefledik. Tüm Niğdelilere, kurumlara ve hayırseverler, bu kampanyaya en az bir kitapla katkıda bulunsunlar. Unutmayalım ki ceza infaz kurumları, aslında birer eğitim kurumudur. Suça karışmış vatandaşlarımızı ne kadar iyi eğitebilirsek, onlara ne kadar çok kitap okutabilirsek, onlar da daha aydın, daha eğitilmiş bireyler olarak toplumdaki yerlerini alacaktır”
Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ise kampanyayla tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılabilmesi, kitap alışkanlıklarının artırılması ve kültür sevilerinin yükseltilmesinin amaçlandığını dile getirerek, vatandaşlardan kampanyaya destek vermeye davet etti.

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