Balkondan düşüp, hayatını kaybetti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de bir apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan düşen
Sinan Yalçıner (66), hayatını kaybetti.
Merkez Yeşilburç Köyü yolu üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında oturan Sinan Yalçıner, sabah saatlerinde, çıktığı balkondan düştü. Yalçıner'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Sinan Yalçıner'in
yaşamanı yitirdiğini belirledi.
Sinan Yalçıner'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2021-06-01 17:10:37
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