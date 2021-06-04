Komşu iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı



Adnan ÇELEBİAli KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE'de aynı apartmanda komşu iki aile fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Cumali Doğru öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan M.Z. ve Cumali Doğru, henüz bilinmeyen nedenle apartman bahçesinde tartışmaya başladı. Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine bıçaklarla saldırması sonucu yaşanan arbede sırasında M.Z., Cumali Doğru ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Cumali Doğru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan M.Z., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI Adnan ÇELEBİ

2021-06-04 00:11:29



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