Niğde'nin 4 köyünde yeni muhtarlar seçilecek

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, yaşamını yitiren ve istifa eden muhtarlar nedeniyle 4 köyde, 6 Haziran'da yeniden muhtarlık seçimi yapılacak.
Türkiye genelinde ölüm, istifa veya farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen 753 mahalle ve köyde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. Bu kapsamda Niğde'deki 4 köyde yeniden seçim yapılması kararlaştırıldı. Hacıbeyli muhtarı Ahmet Durukan ve Fesleğen muhtarı İlyas Yılmaz'ın istifa etmesi, Emen muhtarı Hüseyin Adıgüzel ve Murtaza muhtarı Mükremin Uysal'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yapılacak seçimler öncesi adaylar çalışmaya başladı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2021-06-04 13:01:16
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