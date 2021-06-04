İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin iç çamaşırında rulo halinde gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda, 3´ü yabancı uyruklu, 6 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde arama yaptı. Aramalarda şüphelilerden birinin iç çamaşırının içerisine rulo halinde gizlenmiş 259,65 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez ADNAN ÇELEBİ
2021-06-04 15:31:09
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