İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

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Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin iç çamaşırında rulo halinde gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda, 3´ü yabancı uyruklu, 6 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde arama yaptı. Aramalarda şüphelilerden birinin iç çamaşırının içerisine rulo halinde gizlenmiş 259,65 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez ADNAN ÇELEBİ

2021-06-04 15:31:09



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