Niğde’de 4 köyde muhtarlık seçimi yapıldı

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Niğde’de istifa ve vefat nedeniyle boşalan 4 köyde, 11 aday muhtar seçilmek için yarışıyor.

Seçimlerde yaklaşık bin 500 seçmen oy kullanacak.

Fesleğen köyü muhtarı İlyas Yılmaz'ın ve Hacıbeyli muhtarı Ahmet Durukan’nın istifa etmesi, Emen köyü muhtarı Hüseyin Adıgüzel ve Murtaza köyü muhtarı Mükremin Uysal'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle seçmen yeniden sandık başına gidiyor.

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