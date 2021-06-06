3 dil bilen rehber pazarda peynir satıyor Pandemiden dolayı turlar iptal olunca tezgah başına geçti

Niğde’de tur rehberliği yapan 3 dil bilen 50 yaşındaki Adem Odabaşı pandemiden dolayı turlar iptal olunca pazarda peynir satmaya başladı.

2019 yılında başlayan pandemiden dolayı turların iptal olduğunu belirten Tur Rehberi Adem Odabaşı pandemiden dolayı turlar iptal olduğunu o günden beri pazarlarda kendi yaptıkları peynirleri sattıklarını söyledi.

Adem Odabaşı : “Benim gençliğim Fransa’da geçti 20 yaşına kadar. 1995 yılından bu yana 3 dilden Fransızca, İspanyolca ve İngilizce’den rehberlik yapıyordum. 2019 yılında korona virüs olayı çıktı. Bize kadarda ulaştı ondan sonrada dünya çapında turlar iptal. Uçaklar iptal. Bu nedenle rehberlik mesleği imkansız bir duruma geldi. Bizde en doğal şekilde kendi ürettiğimiz peynirleri piyasaya sürüyoruz. Pazara çıktığımda başarılı bir şekilde işimizi yürütüyoruz. 2019 yılının Mart ayından sonra kapanma maske olayı başladı. Bu nedenle turizm turları tek tek iptal oldu. Bizde bir şekilde ekmek parasını bir yerde çıkarmak zorundayız. Aşılanmış personelle turizm yürütülür mü zannedersem bu yönde ilerleme çalışılıyor. Ne kadar başarılı olur onu tahmin etmek zor. Ama ben her şeye hazırlıklıyım 2023’e kadar bu şekilde peynir satmaya kendimi hazır hissediyorum”

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