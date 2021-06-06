Niğde´de 4 köyde muhtarlık seçimi



Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE´de muhtarlarının hayatını kaybettiği veya istifa ettiği 4 köyde vatandaşlar yeniden sandık başına gitti. Muhtarlık seçiminde 11 aday yarışıyor.

Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde göreve seçilen Fesleğen Muhtarı İlyas Yılmaz ve Hacıbeyli Muhtarı Ahmet Durukan bir süre önce istifa etti, Emen Muhtarı Hüseyin Adıgüzel ve Murtaza Muhtarı Mükremin Uysal ise hayatını kaybetti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye genelinde benzer olaylar nedeniyle boş kalan 764 köy ve mahallede yeniden seçim kararı aldı. Kentte 11 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde 1500 seçmen sabah saatlerinde oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'ye kadar süreceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-06-06 13:05:14



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