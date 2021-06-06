Niğde´de 4 köyde muhtarlık seçimi (2)

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SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Niğde'de, 4 köyde yapılan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimleri sonuçlandı. Yapılan sayımların ardından Merkez ilçeye bağlı Fesleğen köyünde Emre Arısoy, Hacıbeyli köyünde Ahmet Şahin, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde Sami Şahin ve Bor ilçesine bağlı Emen köyünde ise Muharrem Adıgüzel muhtarlığa seçildi. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-06-06 20:16:42



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