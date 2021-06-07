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Akşener: Arkadaşlarım partilerini övmeden, iktidarı yermeden sorunları meclise taşıyor

DHA

Akşener: Arkadaşlarım partilerini övmeden, iktidarı yermeden sorunları meclise taşıyor


Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletvekili arkadaşlarımız propaganda yapmadan, partilerini övmeden, iktidarı yermeden, sadece esnafın, çiftçinin, kadının, işsiz gencin derdini dinleyip, meclis gündemine getiriyor" dedi.
Niğde Ulukışla'da ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Parti otobüsünden vatandaşlara da hitap eden  Akşener, yaklaşık 1,5 yıldır il il, ilçe ilçe gezdiğini kaydetti. Akşener, propaganda yapmadan, partilerini övmeden, iktidarı yermeden, sadece esnafın, çiftçinin, kadının, işsiz gencin derdini dinleyip, milletvekili arkadaşlarının meclis gündemine getirdiğini söyledi. Akşener, "Yüzde 100 olmasa bile başardık. Niye başardık? Artık az da olsa esnaf düşünülüyor. 5 maaşlı danışmanların ortaya döküldüğü bir düzende işsiz gencin, çift üniversite bitirmiş babasının dükkanında çalışmak zorunda kalan gencin sesi olmaya devam ettikçe, en azından ağalar, 'Burada ne oluyor?' diye göz önüne almak zorunda kalıyorlar. Üzerine pandemi geldi kardeşim. Pandemi gelince daha beter bir durum ile karşı karşıya kaldı" diye konuştu.
'ESNAF BU ÜLKENİN BEL KEMİĞİ'
Yaklaşık 1,5 yıldır il il, ilçe ilçe gezdiğini ve esnafın bu ülkenin bel kemiği olduğunu anlatan Akşener, "Sanayicinin, çiftçinin ürettiğini satar, istihdam yaratır. Esnafın sağlıklı, sağlam durmasını o ülkenin yöneticileri sağlamak zorundadır. Uzun bir zamandır biz esnafı, çiftçiyi, kadını, genci, üniversite öğrencisini konuşmuyoruz. Tamamen değerlerimiz üzerinden kavga edilen bir süreçten geçtik" dedi.
Ardından gittiği Kemerhisar Beldesi'nde Belediye Başkanı Ramazan Oya'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Akşener, esnafı dolaştı. Bor ilçesinde de esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, nalbur dükkanında esnafın çalan telefonunu açarak müşteriyle konuştu.
DHA-Politika Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2021-06-07 17:40:38

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