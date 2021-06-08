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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediyesinden Esnafa 1500 lira destek

İHA

Niğde Belediyesinden Esnafa 1500 lira destek

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in başkanlığında düzenlenen toplantıda gündemdeki maddeler karara bağlandı.
Vatandaşlara açık olarak www.nigde.bel.tr adresinden de canlı yayınlanan Belediye Meclis toplantısında korona virüs tedbirleri gereği sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılan toplantıya yoklama ve Mayıs/2021 toplantısının 17.05.2021 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi ve Belediyenin 2020 mali yılı İdare kesin hesap cetvelleriyle ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması ile başlandı.
Esnafa 1500 lira destek
Niğde’de pandemi koşulları nedeni ile gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli duruma düşen esnaflara ekonomik olarak desteklenmesi hususundaki Plan Bütçe ile Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim, Kültür, Tarım, Hayvancılık ve Proje Geliştirme ortak Komisyon raporu müzakere edilip karara bağlanarak esnafa 1500 liralık hibe desteği sağlandı.
Ali Ercan’ın adı sokağa verildi
Niğde Sırali Mahallesindeki Çeşmeli Sokak isminin Ali Ercan Sokak olarak değiştirilmesi hususu müzakere edilerek karara bağlandı.
Mezarlıklar müdürlüğü kuruldu
Belediyede yeni kurulan Mezarlık İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma esasları yönetmeliği ve teşkilat şeması karara bağlandı.
Belediyenin uhdesinde bulunan mezarlıklarda aile mezar yerlerinin fiyatlarının belirlenmesi hususundaki Plan Bütçe Komisyon raporu karara bağlandı.
Köy garajının giriş çıkış ücretleri belirlendi
Belediye tarafından işletilmeye başlanılacak olan Yeni Köy Garajının girişçıkış ücretlerinin belirlenmesi hususundaki Plan Bütçe Komisyon raporu karara bağlandı.
Belediye çalışanlarına perfonmans geldi
Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personeller için performans ölçütleri belirleme ve performans değerlendirme yönetmeliği karara bağlandı.
Resim yarışmasının ödülleri belirlendi
“Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde” temalı resim yarışmasında kazanan katılımcılara verilecek ödüller karara bağlandı.
İmarla ilgili diğer gündem maddeleri karara bağlandıktan sonra dilek temenniler ile toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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