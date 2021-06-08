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'Ötmeyen kurbağaları' yiyen balıkları tutmak serbest

DHA

'Ötmeyen kurbağaları' yiyen balıkları tutmak serbest


ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)DÜNYADA sadece Niğde sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda yaşayan ve 'ötmeyen kurbağalar' olarak bilinen Toros kurbağalarını (Rana Holtzi), yiyerek yok olmasına neden olan sazan balıklarının avlanması için avcılara yılın 12 ayı av izni verildi.
Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarında kalan Bolkar Dağları'na turistik geziye gelen yabancı bilim insanlarının takibi sonucunda varlığı ortaya çıkartılan Toros kurbağaları 1999'dan bu yana Türkiye'nin de imza koyduğu Bern Sözleşmesi (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma) ile koruma altına alındı. Dünyada sadece Bolkar Dağları'nda bulunan Toros Kurbağaları, hala 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Çiniligöl, 2 bin 500 metre yükseklikteki Karagöl ve 3 bin metre yüksekliğindeki Eğrigöl'de yaşıyor. 1996'da ise balık yetiştirilmek üzere göllere çok sayıda sazan balığı yavrusu atıldı. Ancak sazan balıkları, kurbağaları yiyince popülasyonunda önemli oranda azalma oldu. O günden bu yana birçok önlem alındı ancak göllerdeki balık tamamen temizlenemedi.
Ulukışla Kaymakamı Abdulkadir Nar, doğadaki canlıların ve yaşadıkları ortamların korunması amacı ile koruma altına alınan kurbağaların yaşadığı Karagöl'de incelemelerde bulundu.
'BİLİNÇSİZ KİŞİLERCE BALIK ATILMIŞ'
Bölgenin hem doğal güzellik hem de turizm açısından önemli merkez olduğunu anlatan Nar, "Karagöl, Ulukışla ilçemiz sınırları içinde olan Orta Toroslar'da Bolkar Dağları eteklerinde yer alan güzel bir buzul gölümüz. Hem doğal anlamda hem de turizm anlamında çok önemli bölge. Bu bölgede sessiz kurbağalar yer almakta ancak göle daha önce bilinçsiz şekilde balık atılmış bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattık" dedi.
Kaymakam Nar, Karagöl'de yılın 12 ayında balık tutulmasının serbest olduğunu, kurbağa polülasyounun korunması ve artırılması adına ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
'KAMPÇILARIN GÖZDE ROTASI'
Niğde Turizmciler Derneği Bahar Şahiner Öke, bölgede göl çevresinde binlerce kurbağa görülebildiğini, hiç seslerinin duyulmadığını kaydederken, "Burası şu an kampçıların, trekkingcilerin gözde rotası haline geldi. Biz buraya sürekli rutin olarak hem kamp etkinliklerimiz hem de trekking etkinlikleri düzenliyoruz. Burası bölge olarak Adana, Mersin hem de Niğde sınırı olduğu için genelde günübirlik trekking yapmayı tercih edenler daha çok fakat özellikle yaz dönemi kamp için de çok tercih edilen bir bölge ve aynı zamanda kamp zamanı gece samanyolunu çok güzel şekilde buradan izleyebiliyorsunuz" dedi.
Kampçıların ve trekkingcilerin uğrak yeri olan Bolkarlar´da sadece Türkiye'de bulunan 3 bine yakın endemik bitki türünün yaklaşık yüzde 10'u yetişiyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Ulukışla Ali KADI
2021-06-08 13:39:44

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