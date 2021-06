Niğde’de korona virüs aşı yoğunluğu

Niğde’de korona virüs salgınını kontrol altına alma amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Aşılama programına uygun bir şekilde, sırası gelen gruplara randevu almaları şartı ile isteğe bağlı olarak Sinovac ve Biontech aşısı yapılıyor.

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde’de 130 bine yakın insanın aşı olduğunu, bu ay ise 120 bin 130 bin kişiyi daha aşı ile buluşturmak istediklerini söyledi. Aşılama çalışmalarının 14 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Niğde’de de başladığını hatırlatan Dr. Koç, “Biz burada şu ana kadar 130 bine yakın insanımızı aşı ile buluşturduk. Biz istiyoruz ki bu ay 120 bin 130 bin insanımızı daha aşı ile buluşturalım istiyoruz. Çünkü önümüzdeki süreci atlatabilmenin en büyük yolu aşıdan geçiyor. Dolayısıyla da elimizde yeteri kadar aşımız bulunuyor. Şu anda ilçelerimiz de dahil 20ye yakın ünitemizde ayrıca mobil ekiplerimizde var yoğun bir şekilde aşılama çalışması yapıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ay etkin bir aşılama yapalım yaz aylarını ve özellikle eylül ayında çocuklarımızın okula gittiği, üniversitelerin açıldığı bu sorunun halledilmiş bir il ve ülke olarak eylül ayına girmek istiyoruz. Bunun içinde bakanlığımız bizler çalışanlarımız ile birlikte her ortamda bu aşı ile ilgili ciddi çalışma yapıyoruz” dedi.

Vatandaşların gönül rahatlığı ile aşılarını yaptırabileceklerini ifade eden Koç şunları kaydetti:

“Gönül rahatlığıyla herkes aşısını yaptırabilir. Ben aşılarımı yaptırdım herhangi bir yan etkisi kesinlikle yoktur. Koruyuculuğu kesinlikle çok yüksek illimizde çok sayıda hasta olmasına rağmen aşı olup da ağır hastalık geçiren hastaneye yatan hastalarımız hiç olmadı. Buradan görüyoruz ki aşılar gerçekten çok etkili ve biliyorsunuz Çin 1 milyara yakın aşı yaptı ve Avrupa ülkeleri de keza öyle biz de şu an 9'uncu sıradayız. Bizlere ve vatandaşlarımıza düşen toplum sorumluluğu adına bu önlemi almış olmamız gerekiyor. Burada korkulacak endişelenecek hiçbir sorun yoktur. Aşı şu an bizim silahımız bu yüzden bu süreçte bu silahı kesinlikle kuşanmamız lazım. Bu konuda hem devlete hem de topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. İlimizde yatalak durumunda bulunan engelliler evlerine gidilerek aşılandılar. Evde bakım kapsamında 1500’eyakın engellimizin evlerine gidilerek aşılama çalışması yapıldı. Kalan mobil olan engelliler de ünitelerimize gelerek aşılarını olabilirler.”

