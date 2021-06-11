Niğde’de korona virüs aşı yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de korona virüs aşı yoğunluğu

İHA

Niğde’de korona virüs aşı yoğunluğu

Niğde’de korona virüs salgınını kontrol altına alma amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.
Aşılama programına uygun bir şekilde, sırası gelen gruplara randevu almaları şartı ile isteğe bağlı olarak Sinovac ve Biontech aşısı yapılıyor.
Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Niğde’de 130 bine yakın insanın aşı olduğunu, bu ay ise 120 bin 130 bin kişiyi daha aşı ile buluşturmak istediklerini söyledi. Aşılama çalışmalarının 14 Ocak itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Niğde’de de başladığını hatırlatan Dr. Koç, “Biz burada şu ana kadar 130 bine yakın insanımızı aşı ile buluşturduk. Biz istiyoruz ki bu ay 120 bin 130 bin insanımızı daha aşı ile buluşturalım istiyoruz. Çünkü önümüzdeki süreci atlatabilmenin en büyük yolu aşıdan geçiyor. Dolayısıyla da elimizde yeteri kadar aşımız bulunuyor. Şu anda ilçelerimiz de dahil 20ye yakın ünitemizde ayrıca mobil ekiplerimizde var yoğun bir şekilde aşılama çalışması yapıyoruz. Biz istiyoruz ki bu ay etkin bir aşılama yapalım yaz aylarını ve özellikle eylül ayında çocuklarımızın okula gittiği, üniversitelerin açıldığı bu sorunun halledilmiş bir il ve ülke olarak eylül ayına girmek istiyoruz. Bunun içinde bakanlığımız bizler çalışanlarımız ile birlikte her ortamda bu aşı ile ilgili ciddi çalışma yapıyoruz” dedi.
Vatandaşların gönül rahatlığı ile aşılarını yaptırabileceklerini ifade eden Koç şunları kaydetti:
“Gönül rahatlığıyla herkes aşısını yaptırabilir. Ben aşılarımı yaptırdım herhangi bir yan etkisi kesinlikle yoktur. Koruyuculuğu kesinlikle çok yüksek illimizde çok sayıda hasta olmasına rağmen aşı olup da ağır hastalık geçiren hastaneye yatan hastalarımız hiç olmadı. Buradan görüyoruz ki aşılar gerçekten çok etkili ve biliyorsunuz Çin 1 milyara yakın aşı yaptı ve Avrupa ülkeleri de keza öyle biz de şu an 9'uncu sıradayız. Bizlere ve vatandaşlarımıza düşen toplum sorumluluğu adına bu önlemi almış olmamız gerekiyor. Burada korkulacak endişelenecek hiçbir sorun yoktur. Aşı şu an bizim silahımız bu yüzden bu süreçte bu silahı kesinlikle kuşanmamız lazım. Bu konuda hem devlete hem de topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. İlimizde yatalak durumunda bulunan engelliler evlerine gidilerek aşılandılar. Evde bakım kapsamında 1500’eyakın engellimizin evlerine gidilerek aşılama çalışması yapıldı. Kalan mobil olan engelliler de ünitelerimize gelerek aşılarını olabilirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta Ekipleri kaybolan dizüstü bilgisayarı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Zabıta Ekipleri kaybolan dizüstü bilgisayarı sahibine ...
Niğde’de buğday ve arpa üreticisini kuraklık vurdu
YEREL HABERLER Niğde’de buğday ve arpa üreticisini kuraklık vurdu
Niğde Belediyesi 40 kadını istihdam ederek tarihi lezzet projesi başlıyor
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi 40 kadını istihdam ederek tarihi ...
“Çiftçiye traktör, traktöre reflektör gerekmektedir“ projesi
YEREL HABERLER “Çiftçiye traktör, traktöre reflektör gerekmektedir“ ...