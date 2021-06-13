Niğde Belediye Başkanı aşı oldu, herkesi aşıya davet etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir korona virüs aşısı oldu, Niğdelileri aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs aşısı oldu.

Bu zorlu süreci aşmak için sırası gelen herkesin aşısını olması gerektiğini belirten Başkan Özdemir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Özdemir: “Covid19 aşılaması hızla devam ederken biz de nasibimizi aldık. İlk doz aşımızı yaptırdık. Sizler de sıranız gelir gelmez aşınızı olun ki eski günlerimize çabucak dönebilelim.Tüm vatandaşlarımızın bir an önce güvenli şekilde aşılarını yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. Salgınla mücadelede gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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