İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Aksaray Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 51 HE 560 ve 19 KP 566 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan ve yaralanan B.S. (22), Y.A. (21), M.A. (28) ile A.Y. (35) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2021-06-13 22:58:05



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