32 yıldır yatağa bağlı Aysel Özpınar 5 şiir kitabı çıkardı

Niğde’de Huzurevinde 32 yıldır yatağa bağlı olarak yaşayan 66 yaşındaki Aysel Özpınar, 5 şiir kitabı çıkardı.

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan Aysel Özpınar, omurilik tümöründen dolayı 32 yıldır yatağa bağlı olarak yaşadığını ve bu süreçte 5 şiir kitabı çıkardığını söyledi. Son olarak 'Ahi Ruh' isimli şiir kitabını çıkardığını söyleyen Özpınar, “1982 yılından beri şiir yazıyorum. Şiirlerimi hiciv makamında yazıyorum. 40 yıldır yazıyorum. Eskiden yazıp bırakıyordum ama artık kitap çıkardım. Bana da bir meşguliyet oldu. 5 şiir kitabı çıkardım, en son kitabım ise 'Ahi Ruh' isimli şiir kitabıdır. Kitaplarımı bilgisayarda yazıyorum. Çoğu zaman aklımda tutuyorum. Sonra bunu yazıya döküyorum. Bazen not alıyorum ufak ufak. Şiirlerimi zorlamıyorum. Kendiliğinden geliyor. Kendi kedine yazdırıyor diyebilirim” dedi.



"32 yıldır karantinada sayılırım"

Korona virüs sürecinde vatandaşlara seslenen Özpınar, "Ben 32 yıldır bir odanın içindeyim. Karantinada sayılırım. Bir kere bile 'canım sıkıldı' demedim. Kendime meşgale buluyorum. Canımın sıkıldığını anlamıyorum. Bazen gelirler duvardan seslenirler 'sıkılmıyor musun?' derler. Ben bu duvarları hiç görmüyorum. İnsanlar 3 gün karantinaya girdi. Bunalım geçiriyorlar. Aslında kurallara uyup bu virüs belasından kurtulmamız gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.