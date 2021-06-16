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32 yıldır yatağa bağımlı, 5'inci şiir kitabını çıkardı

DHA

32 yıldır yatağa bağımlı, 5'inci şiir kitabını çıkardı


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de 32 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan 66 yaşındaki Aysel Özpınar, bu sürede 5 şiir kitabı çıkardı. Şiirlerin, kendisine yaşama sevinci sağladığını ifade eden Özpınar, "Ziyaretime gelenler, dört duvar arasında nasıl sıkılmadığımı soruyor. Ben, şiir sayesinde bu duvarları görmüyorum" dedi.
Niğde´nin Bor ilçesinde yaşayan Aysel Özpınar, 32 yıl önce omurilik tümörü nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Bir çocuk annesi Özpınar, 20 yıl önce ise huzurevine yerleştirildi. Uzun zamandır şiir yazan Özpınar, bu sürede 5 kitap çıkardı. Şiirlerinde hiciv türünü kullanan Özpınar, kaldığı huzurevinde 5´inci kitabı olan `Ahi Ruh´u çıkardı. Tek göz odada yaşadığını ve şiir yazmanın kendisine bir meşgale olduğunu kaydeden Özpınar, "Eskiden yazıp bırakıyordum. Bir gün bu şiirlerimi kitaba aktarmak istedim. Aklımda tuttuğum şiirlerimi, bilgisayarda kitaba geçiriyordum. Kendimi zorlamıyorum. Şiirler kendiliğinden geliyor" diye konuştu.
'BANA YAŞAMA SEVİNCİ SAĞLIYOR'
Şiirlerin, kendisine yaşama sevinci sağladığını ifade eden Özpınar, "Bu odada, karantina hayatı yaşıyorum. Bir kez bile `Canım sıkıldı´ demedim. Ziyaretime gelenler, dört duvar arasında nasıl sıkılmadığımı soruyor. Ben, şiir sayesinde bu duvarları görmüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Bor Ali KADI
2021-06-16 12:22:33

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