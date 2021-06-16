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12 yıl önce başladığı okulu uzaktan eğitimle bu yıl tamamladı Diplomasını eşi ve 1 yaşındaki çocuğuyla birlikte aldı

İHA

12 yıl önce başladığı okulu uzaktan eğitimle bu yıl tamamladı Diplomasını eşi ve 1 yaşındaki çocuğuyla birlikte aldı

12 yıl önce başladığı üniversiteyi uzaktan eğitimle tamamlayan Güray Ateş, diplomasını almaya eşi ve çocuğuyla geldi.
Ateş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programına 2008 yılında kayıt yaptırdı. 2010 yılında mesleğe atılmasıyla okuldan uzaklaşan Ateş, salgın döneminde uzaktan eğitimle kalan derslerini vererek, diplomasını almaya hak kazandı. Ateş, Merkez Derbent yerleşkesindeki okuluna eşi Buse ve bir yaşındaki kızı Eylül ile gelerek yıllar sonra diplomasını aldı.
Güray Ateş, ailesiyle birlikte diploma almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bölüme 2008 yılında yerleştiğini ve öğrencilik döneminde basın sektöründe çeşitli alanlarda çalıştığını ifade eden Ateş, “Okula başladığımda çeşitli basın sektörlerinde çalıştım. Ardından Nevşehir'de basın sektöründe çalışmak için şehir değiştirdim ve okuldan uzaklaştım. Aradan geçen süreçte bir çok haber ajansında, yerel televizyonda çalıştım. Radyo programcılığı, spikerlik ve muhabirlik yaptım. Şu anda memleketim Eskişehir'de basın sektöründe çalışmaya devam ediyorum. Uzun yıllar diplomamı almak nasip olmadı. Pandemi döneminde online sınavlarla okulu bitirdim. Okula kayıt yaptırdığımda 19 yaşında bir gençtim, şimdi 32 yaşındayım. Evlendim, çocuğum var. Diplomamı almaya gelmek onlarla kısmetmiş" diye konuştu.

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